Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області охоплюють і учасників бойових дій — Пенсійний фонд роз'яснив, яка щомісячна надбавка належить ветеранам до основної виплати у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області передбачають не лише вікові надбавки — окремий перелік виплат мають учасники бойових дій. Пенсійний фонд України роз'яснив, яка сума належить ветеранам до основної пенсії у 2026 році.

Учасникам бойових дій, які вже отримують пенсію, встановлено щомісячну надбавку. Її розмір становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і у 2026 році ця доплата дорівнює 648,75 гривні.

Водночас сама пенсія для цієї категорії може бути помітно вищою: максимальна виплата для учасників бойових дій сягає 18 885 гривень на місяць.

Право на надбавку мають особи зі статусом учасника бойових дій згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" — військові, які безпосередньо брали участь у захисті України, та прирівняні до них категорії.

Як оформити надбавку

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області призначаються автоматично разом із пенсією — окрему заяву подавати не потрібно. Якщо надбавку не нараховано, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на Чернігівщині або скористайтеся особистим кабінетом на вебпорталі ПФУ.

Для перерахунку знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та посвідчення учасника бойових дій. Звернення зазвичай розглядають протягом 10 днів.

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