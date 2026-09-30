Графіки відключення світла у Чернігівській області 1 та 2 жовтня передбачають планові знеструмлення в Чернігові з 09:00 до 17:00 в обидва дні — під відключення потрапить частина вулиць міста.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 1 та 2 жовтня визначили енергетики — планові знеструмлення цього разу охоплять значну частину Чернігова. Світла не буде з 09:00 до 17:00. Однаковий часовий інтервал діятиме і першого, і другого жовтня, повідомляє Чернігівобленерго.

Першого жовтня без електропостачання залишаться десятки вулиць обласного центру. Серед найпомітніших — 1-й та 2-й Глухівський, а також вулиці Шевченка, Соборності, Глухівська, Кленова, Сосницька, Кропивницького, Пирогова і Кирила Розумовського. До переліку увійшли також провулки Кривоноса 2-й і 3-й та Радіозаводська Друга і Третя.

Другого жовтня список адрес здебільшого повторюється, однак до нього додаються ще кілька вулиць. Зокрема, знеструмлень зазнають вулиці Вячеслава Радченка, Залізнична, Любецька та Старобілоуська.

Енергетики уточнюють, що час відключень може незначно коригуватися залежно від перебігу робіт. Актуальний перелік адрес публікується на офіційному сайті Чернігівобленерго.

Що варто зробити напередодні

Мешканцям радять заздалегідь зарядити павербанки та телефони, подбати про запас води й перевірити акумуляторні ліхтарики. Справи, що потребують електроенергії, на 1 та 2 жовтня краще перенести на ранок до 09:00 або на вечір після 17:00.

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