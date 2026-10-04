Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області бувають різними — від надбавок за віком до доплат на утриманців. Останню, як пояснили у Пенсійному фонді України, нараховують непрацюючим пенсіонерам за вислугу років та особам з інвалідністю до пенсії по інвалідності.
Хто може отримати надбавку
Ідеться про колишніх військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Головна умова — на утриманні мають перебувати непрацездатні члени сім'ї, перелік яких визначено пунктами «а»–«д» статті 30 Закону України № 2262-XII.
Надбавку призначають тільки на тих непрацездатних членів сім'ї, які не одержують інших виплат: пенсії із солідарної системи, державної соціальної допомоги особам без права на пенсію, допомоги особам з інвалідністю з дитинства чи допомоги на дітей одиноким матерям.
Скільки платять додатково
Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, і нараховується на кожного непрацездатного члена сім'ї окремо. Якщо в родині двоє або більше пенсіонерів, надбавку на спільного утриманця враховують лише одному з них — за їхнім вибором.
Які документи потрібні
Щоб оформити надбавку, слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом, ідентифікаційним кодом, документами, що підтверджують родинні зв'язки з годувальником, та документами про перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні.
Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто отримає надбавку 648 гривень.
Також Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Чернігівській області 1 та 2 жовтня.