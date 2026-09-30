Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області нараховуються автоматично разом із пенсією — жодних заяв чи документів подавати не потрібно. У Пенсійному фонді України нагадали, кому додають гроші за віком і який розмір надбавки передбачено.

Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області нараховуються автоматично разом із пенсією — жодних заяв чи додаткових документів подавати не потрібно. У Пенсійному фонді України нагадали, кому додають гроші за віком і який розмір надбавки передбачено.

Вікову надбавку до пенсії призначають тим, хто досягнув 70 років. Її розмір залежить виключно від віку одержувача, а не від стажу чи заробітку. Максимальна сума, яку можуть отримувати пенсіонери Чернігівщини, сягає 570 гривень щомісяця.

Розмір доплати встановлений так: людям віком 70–74 роки нараховують 300 гривень, після 75 років і до 79 — 456 гривень, а тим, кому виповнилося 80 і більше, — 570 гривень. Одна з умов призначення — пенсія не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Окремий момент стосується переходу на новий віковий рівень. Коли пенсіонеру виповнюється 75 років, до раніше призначених 300 гривень додають ще 156 гривень, щоб разом вийшло 456. А після 80 років до надбавки в 456 гривень додають іще 114 гривень.

Нарахування стартує з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає на 1 число, доплату отримують одразу повним розміром за цей місяць. Якщо ж людина народилася, приміром, 20 числа, то за перший місяць нарахують лише за 10 днів, а з наступного — уже в повному обсязі.

Детальні роз'яснення про вікову надбавку опубліковано на офіційному порталі Пенсійного фонду України — там описано, як відбувається донарахування різниці між віковими рівнями.

Як перевірити свою надбавку

Дізнатися, чи нарахували вікову доплату, можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або в мобільному застосунку «Пенсійний фонд». За консультацією мешканці Чернігівської області можуть звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або зателефонувати на контакт-центр за номером 0800 503 753.

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