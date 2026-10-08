Денежная помощь в Днепропетровской области для предпринимателей стала доступной — Каритас Украины объявил третий этап грантов до 237 тысяч гривен на развитие бизнеса в сферах пчеловодства, швейного производства и пекарства.

Денежная помощь в Днепропетровской области для предпринимателей вышла на новый этап. Всеукраинская благотворительная организация Каритас Украины объявила третий раунд грантов проекта Remarket для действующих микро-, малых и средних бизнесов, работающих в пяти областях, в частности в Днепропетровской.

Сумма поддержки — до 237 тысяч гривен (до налогообложения). Деньги можно направить на покупку нового производственного оборудования или модернизацию имеющегося. В благотворительной организации подчеркивают: микрогрант не предназначен для покрытия ежедневных операционных расходов предприятия.

Кто может подать заявку

Программа рассчитана на предприятия в сферах пчеловодства, швейного производства, пекарства или смежных направлениях. Среди требований — более 6 месяцев работы в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской или Хмельницкой областях, наличие клиентов и зафиксированных продаж, а также готовность участвовать в планировании, обучении и отчетности.

В этот раз от кандидатов требуют не просто перечислить необходимые материальные ценности, но и детально обосновать целесообразность инвестиций: описать проблему или возможность на текущем этапе, запланированные изменения и ожидаемый результат. Отдельное внимание уделят предприятиям, расширяющим коммерческие связи, а также бизнесам, которыми владеют или управляют женщины, молодежь, пожилые люди, ветераны, люди с инвалидностью и представители этнических меньшинств.

Как подать заявку на грант

Регистрационные анкеты для каждой области размещены в документе «Приглашение к подаче заявок», а разъяснения — в «Часто задаваемых вопросах о микрогрантовой поддержке». Дедлайн подачи — до воскресенья, 11 октября, включительно. Отбор кандидатов конкурентный, поэтому подача заявки не гарантирует получение средств.

Проект Remarket реализуется Каритас Украины в партнерстве с Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine и SPARK. Финансирование осуществляют Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и If! Foundation. Как сообщает Каритас Украины, трехлетняя инициатива направлена на экономическое восстановление страны.

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