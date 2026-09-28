Гуманітарна допомога в Дніпропетровській області: у хабі «Ми — Донеччина» в Дніпрі триває безкоштовна видача одягу для мешканців Покровської громади. Розповідаємо, куди звертатися та які документи потрібні.

Допомога переселенцям у Дніпропетровській області триває — до гуманітарного хабу «Ми — Донеччина» в Дніпрі надійшла партія одягу для дорослих.

Як повідомляє офіційний сайт Покровської міської військової адміністрації, речі надійшли за сприяння Благодійного фонду Святого Мартіна де Поррес. Мешканці Покровської громади, які переїхали до Дніпропетровської області, можуть отримати необхідний одяг під час роботи хабу.

«До хабу звертаються люди з різними потребами, тому важливо мати можливість забезпечити їх необхідними речами. Дякуємо благодійним організаціям і партнерам за підтримку, завдяки якій допомога надходить до мешканців громади», — зазначила керівниця гуманітарного хабу «Ми — Донеччина» Марина Ухова.

Куди звертатися за одягом

Хаб працює за адресою: місто Дніпро, вулиця Кавалерійська, 9. Видача речей проводиться з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 16:00.

Які документи потрібні

Щоб отримати одяг, при собі необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО.

Хаб «Ми — Донеччина» — один із гуманітарних хабів, створених для підтримки мешканців Покровської громади та вимушених переселенців із Донеччини, які виїхали у безпечніші регіони України.

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