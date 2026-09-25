Грошова допомога в Дніпропетровській області від Естонської ради у справах біженців тепер доступна жителям трьох районів регіону. Реєстрацію відкрито для вразливих домогосподарств, які ведуть сільське господарство.

Грошова допомога в Дніпропетровській області від Естонії охопила три райони регіону — восени 2026 року представництво Естонської ради у справах біженців в Україні відкрило реєстрацію на нову програму підтримки. Йдеться про Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони.

Програма спрямована на підтримку самостійного виробництва продуктів харчування для найбільш вразливих домогосподарств, які постраждали через війну або виснажили заощадження. Гроші надають одноразовим платежем на ведення господарської діяльності.

Хто може претендувати на виплату

Податися на грошову допомогу в Дніпропетровській області можуть домогосподарства, які мають хоча б одну з ознак вразливості. Серед них — родини, де є особи з інвалідністю І–ІІ групи, тяжкими чи хронічними хворобами або ті, кому потрібне дороге лікування.

Програму розраховано й на домогосподарства, де живуть лише люди похилого віку (від 60 років), зокрема самотні. Підтримку отримають родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми, вагітними або дітьми до двох років, а також сім'ї, де дитину до 18 років виховує лише один із батьків.

До переліку потрапили домогосподарства, де хоча б один член родини віком 50–59 років безробітний, або де всі члени віком 18–49 років не мають роботи. Допомогу також передбачено для родин ветеранів війни, які завершили службу, і молодих сімей до 24 років включно.

Яку суму можна отримати

Розмір виплати залежить від обраного виду діяльності. За виробництво продуктів рослинного походження у відкритому ґрунті чи теплиці передбачено 16 600 гривень. За розведення птиці, свиней, кролів і нутрій виплатять 12 780 гривень.

Найбільша сума — 17 381 гривня — передбачена за молочну продукцію, тобто розведення корів, кіз та овець. Виплату надають однією сумою за одним із напрямів діяльності.

Які документи потрібні для реєстрації

Для участі потрібно заповнити форму попередньої реєстрації та підготувати документи: довідку переселенця (за умови переміщення понад пів року тому), медичну довідку про поранення чи психологічну травму через бойові дії з підписом і печаткою лікаря.

Також можуть знадобитися підтвердження втрати члена родини через війну, довідка про інвалідність унаслідок війни, акт про руйнування чи пошкодження майна та підтвердження проживання в населеному пункті, де ведуться або велися бойові дії.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, прийом заявок відкритий для жителів трьох областей України, зокрема і Дніпропетровської.

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