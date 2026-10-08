Грошова допомога в Дніпропетровській області для підприємців стала доступною — Карітас України оголосив третій етап грантів до 237 тисяч гривень на розвиток бізнесу у сферах бджільництва, швейного виробництва та пекарства.

Грошова допомога в Дніпропетровській області для підприємців вийшла на новий етап. Всеукраїнська благодійна організація Карітас України оголосила третє коло грантів проєкту Remarket для чинних мікро-, малих та середніх бізнесів, що працюють у п'яти областях, зокрема у Дніпропетровській.

Сума підтримки — до 237 тисяч гривень (до оподаткування). Гроші можна спрямувати на купівлю нового виробничого обладнання або модернізацію наявного. У благодійників наголошують: мікрогрант не призначений для покриття щоденних операційних витрат підприємства.

Хто може подати заявку

Програма розрахована на підприємства у сферах бджільництва, швейного виробництва, пекарства або суміжних напрямах. Серед вимог — понад 6 місяців роботи у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській або Хмельницькій областях, наявність клієнтів і зафіксованих продажів, а також готовність брати участь у плануванні, навчанні та звітуванні.

Цього разу від кандидатів вимагають не лише перелічити потрібні матеріальні цінності, а й детально обґрунтувати доцільність інвестицій: описати проблему чи можливість на поточному етапі, заплановані зміни та очікуваний результат. Окрему увагу приділять підприємствам, які розширюють комерційні зв'язки, а також бізнесам, якими володіють або керують жінки, молодь, люди старшого віку, ветерани, люди з інвалідністю та представники етнічних меншин.

Як подати заявку на грант

Реєстраційні анкети для кожної області розміщені в документі «Запрошення до подання заявок», а роз'яснення — у «Поширених запитаннях щодо мікрогрантової підтримки». Дедлайн подачі — до неділі, 11 жовтня, включно. Відбір кандидатів конкурентний, тому подання заявки не гарантує отримання коштів.

Проєкт Remarket реалізується Карітас України у партнерстві з Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine та SPARK. Фінансування здійснюють Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) і If! Foundation. Як повідомляє Карітас України, трирічна ініціатива спрямована на економічне відновлення країни.

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