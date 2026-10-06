Денежная помощь в Полтавской области для переселенцев и ветеранов: международная организация Mercy Corps в рамках программы BLOOM принимает заявки на гранты от 1 000 до 5 000 долларов США для открытия или развития собственного дела до 15 октября 2026 года.

Денежная помощь в Полтавской области на развитие собственного дела открыта для переселенцев и ветеранов — международная гуманитарная организация Mercy Corps принимает заявки на индивидуальные гранты в рамках программы BLOOM.

Программа призвана поддержать самозанятых людей и микробизнес, пострадавшие от войны, и снизить зависимость семей от постоянной денежной помощи. Как сообщает отдел экономического развития и инвестиций Чернухинского поселкового совета, заявки принимают до 15 октября 2026 года.

Кто может получить грант

В Полтавской области право на финансовую поддержку имеют внутренне перемещенные лица, зарегистрированные после 2022 года, и ветераны — при наличии документального подтверждения статуса. На тех же условиях программа охватывает ВПЛ и ветеранов в Черкасской и Кировоградской областях.

Для местных жителей и переселенцев Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей программа также действует — кроме районов, где идут активные боевые действия или есть высокий риск для ведения бизнеса.

Сколько денег можно получить

Средний размер грантовой поддержки составляет от 1 000 до 5 000 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ — сумму определяют в зависимости от потребностей заявителя. Самозанятым лицам предусмотрено от 1 000 до 3 000 долларов, а зарегистрированным ФОП — от 1 000 до 5 000 долларов.

Средства можно направить на приобретение приборов, инструментов и оборудования для открытия или ведения собственного дела.

Приоритет отдадут наиболее уязвимым: людям с инвалидностью, одиноким родителям, многодетным семьям, тем, кто воспитывает ребенка без родительской опеки, имеет хронические болезни, а также беременным женщинам, семьям с детьми до трех лет и людям в возрасте от 60 лет. Учитывают и доход: совокупный доход на одного человека должен быть ниже минимальной зарплаты — 8 647 гривен в месяц.

Как подать заявку

Для участия нужно зарегистрироваться на главной странице официального сайта программы и заполнить анкету, описав бизнес-идею, финансовые расчеты и понимание целевого рынка. Проект в Украине внедряют Международный благотворительный фонд «Каритас Украины», «Центр занятости Свободных людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» и «ДЕСЯТОЕ АПРЕЛЯ».

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