Грошова допомога в Полтавській області від міжнародної організації Mercy Corps: переселенці та ветерани можуть отримати від 1000 до 5000 доларів США на відкриття чи розвиток власної справи в межах програми BLOOM.

Грошова допомога в Полтавській області для підтримки мікробізнесу доступна внутрішньо переміщеним особам і ветеранам. Як повідомляє відділ економічного розвитку та інвестицій Чорнухинської селищної ради, міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps запустила програму BLOOM для підтримки самозайнятих осіб та мікробізнесу, які постраждали від війни.

Узяти участь у програмі можуть ВПО, зареєстровані після 2022 року, ветерани з документальним підтвердженням статусу, а також місцеві мешканці. Для Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей участь доступна передусім переселенцям і ветеранам, які проживають у регіоні.

Фінансову підтримку виділяють у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на придбання приладів, інструментів та обладнання для власної справи. Самозайняті особи можуть отримати від 1000 до 3000 доларів США, а зареєстровані фізичні особи-підприємці — від 1000 до 5000 доларів США.

Пріоритет надаватимуть домогосподарствам із високою залежністю від гуманітарної чи державної допомоги. Серед критеріїв — інвалідність когось із членів родини, статус одинокої матері чи батька, троє і більше неповнолітніх дітей, вік від 60 років або сукупний дохід, нижчий за мінімальну зарплату — 8647 гривень на особу на місяць.

Окрім соціальної вразливості, заявники мають показати чіткий бізнес-план, реалістичні фінансові розрахунки та розуміння цільового ринку. Реалізують проєкт Карітас України, «Центр зайнятості Вільних людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» та «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ».

Як подати заявку

Подання заявки можливе лише після обов'язкової реєстрації на головній сторінці сайту програми BLOOM. Далі потрібно заповнити анкету, вказавши категорію — ВПО, ветеран чи місцевий мешканець, — склад домогосподарства, рівень доходу та опис бізнес-ідеї. Дедлайн подання — 15 жовтня 2026 року.

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