Грошова допомога в Полтавській області для переселенців та ветеранів: міжнародна організація Mercy Corps у межах програми BLOOM приймає заявки на гранти від 1 000 до 5 000 доларів США для започаткування або розвитку власної справи до 15 жовтня 2026 року.

Грошова допомога в Полтавській області на розвиток власної справи відкрита для переселенців і ветеранів — міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps приймає заявки на індивідуальні гранти в межах програми BLOOM.

Програма покликана підтримати самозайнятих людей і мікробізнес, які постраждали від війни, та зменшити залежність родин від постійної грошової допомоги. Як повідомляє відділ економічного розвитку та інвестицій Чорнухинської селищної ради, заявки приймають до 15 жовтня 2026 року.

Хто може отримати грант

У Полтавській області право на фінансову підтримку мають внутрішньо переміщені особи, зареєстровані після 2022 року, та ветерани — за наявності документального підтвердження статусу. На тих самих умовах програма охоплює ВПО і ветеранів у Черкаській та Кіровоградській областях.

Для місцевих мешканців і переселенців Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей програма теж діє — крім районів, де тривають активні бойові дії або є високий ризик для ведення бізнесу.

Скільки грошей можна отримати

Середній розмір грантової підтримки становить від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ — суму визначають залежно від потреб заявника. Самозайнятим особам передбачено від 1 000 до 3 000 доларів, а зареєстрованим ФОПам — від 1 000 до 5 000 доларів.

Кошти можна спрямувати на придбання приладів, інструментів і обладнання для започаткування або ведення власної справи.

Пріоритет надаватимуть найбільш вразливим: людям з інвалідністю, одиноким батькам, багатодітним родинам, тим, хто виховує дитину без батьківського піклування, має хронічні хвороби, а також вагітним жінкам, родинам із дітьми до трьох років і людям віком від 60 років. Враховують і дохід: сукупний дохід на одну особу має бути меншим за мінімальну зарплату — 8 647 гривень на місяць.

Як подати заявку

Для участі потрібно зареєструватися на головній сторінці офіційного сайту програми та заповнити анкету, описавши бізнес-ідею, фінансові розрахунки й розуміння цільового ринку. Проєкт в Україні впроваджують Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», «Центр зайнятості Вільних людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» та «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ».

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