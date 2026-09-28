Грошова допомога в Полтавській області тепер доступна для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах програми BLOOM приймає заявки на виплати від 1 000 до 5 000 доларів США — прийом триває з 1 вересня по 15 жовтня 2026 року.

Гуманітарну допомогу в Полтавській області переселенці отримують і зараз, але тим, хто готовий започаткувати чи розвинути власну справу, доступна й грошова підтримка. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах програми BLOOM оголосила прийом заявок від ВПО та ветеранів, які проживають на Полтавщині, — ідеться про виплати від 1 000 до 5 000 доларів США.

Хто може отримати грошову допомогу в Полтавській області

Програма BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets — «Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків») підтримує самозайнятих осіб та мікробізнес, які постраждали від війни. Її мета — зменшити залежність домогосподарств від грошової та натуральної допомоги. Взяти участь можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані після 2022 року, ветерани з документальним підтвердженням статусу, а також місцеві мешканці визначених областей.

Для Полтавської області правила окремі: тут фінансову допомогу зможуть отримати саме ВПО та ветерани, які проживають у регіоні, — за наявності документів, що підтверджують статус. Про це повідомили у відділі економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради.

Скільки грошей можна отримати

Середній розмір фінансової допомоги становить від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ — залежно від потреб заявника. Для самозайнятих осіб передбачено грант від 1 000 до 3 000 доларів, для зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) — від 1 000 до 5 000 доларів. Гроші виділяють на придбання приладів, інструментів, обладнання та інших засобів, потрібних для запуску або розвитку власної справи.

Як подати заявку та які критерії відбору

Прийом заявок триває з 1 вересня по 15 жовтня 2026 року. Подати заявку можна лише після обов'язкової реєстрації на головній сторінці сайту програми. Пріоритет надаватимуть учасникам із високою залежністю від гуманітарної допомоги або державної підтримки для забезпечення основних потреб.

Серед критеріїв відбору — соціальна вразливість домогосподарства: інвалідність або потреба в постійному догляді, статус одинокої матері чи батька, троє або більше неповнолітніх дітей, вік від 60 років, хронічні захворювання, вагітність або дитина до трьох років, а також сукупний дохід, нижчий за мінімальну зарплату — 8 647 гривень на особу на місяць (станом на 1 січня 2026 року). Окремо оцінюють економічну життєздатність бізнес-ідеї: наявність чіткого бізнес-плану та реалістичних фінансових розрахунків.

Реалізують проєкт громадські організації: Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», ГО «Центр зайнятості Вільних людей», ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» та ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ».

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