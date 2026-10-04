Начало отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области приближается — по состоянию на 30 сентября подготовка к зиме завершена более чем на 90%, сообщили в областной военной администрации.

Отопительный сезон в Днепропетровской области стартует по решению местных властей, а не по единому графику для всей страны — всё зависит от погоды в конкретном регионе.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позже чем после трёх суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 °C или ниже. Если в начале октября несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, батареи сразу по всей стране не включат.

Ответ на вопрос, когда начнётся отопительный сезон 2026-2027, зависит прежде всего от погоды. Стоит учитывать: кратковременное похолодание в начале осени не означает, что тепло сразу включат по всей области или стране.

Насколько Днепропетровщина готова к зиме

По состоянию на 30 сентября подготовка к зиме в регионе завершена более чем на 90 процентов, а все работы идут по графику. В области уже на 85 процентов закрыли потребность в генераторах.

В течение последних восьми месяцев на Днепропетровщине запустили более 120 МВт дополнительных мощностей альтернативной генерации. Это должно помочь удержать критическую инфраструктуру даже во время возможных длительных отключений света.

Кто отвечает за готовность

За готовность каждой отдельной территории персонально отвечают руководители общин. Подготовку и выполнение задач координируют и контролируют областной и местные штабы.

В областной военной администрации подчеркнули: все потребности планируют полностью закрыть к началу отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области. Главная задача — быть готовыми к разным сценариям и гарантировать стабильную работу критической инфраструктуры.

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