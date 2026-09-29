Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 30 вересня по 6 жовтня показує помітне похолодання: максимум удень становитиме +18°, а мінімум опуститься до +13°, з можливими опадами в середу.

попереднє різке похолодання у Дніпропетровській області продовжиться й на початку жовтня, адже синоптики фіксують подальше зниження денних температур у регіоні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня денна температура в Дніпропетровській області коливатиметься від +13° до +18°.

У середу, 30 вересня, повітря прогріється до +18° вдень, а вночі охолоне до +10°. Небо буде хмарним із проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 1 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +18°, вночі — +11°. Хмарність залишиться з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 2 жовтня, температура вдень опуститься до +15°, а вночі — до +8°. Хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують.

У суботу, 3 жовтня, вдень утримається +15°, вночі — +7°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, стане найпрохолодніше за тиждень: вдень +13°, вночі +5°. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У понеділок, 5 жовтня, температура вдень підніметься до +16°, вночі — до +7°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 6 жовтня, вдень триматиметься +16°, вночі — +7°. Небо буде хмарним із проясненнями, без опадів.

Найтепліше в Дніпропетровській області буде на початку тижня — у середу та четвер, коли вдень повітря прогріється до +18°. Найпрохолодніше очікується в неділю, 4 жовтня, коли максимум опуститься до +13°. Перепад температур за тиждень становитиме 5°, а опади прогнозують лише в середу, 30 вересня.

Через поступове похолодання жителям регіону варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У середу, коли можливі опади, синоптики радять узяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі.

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