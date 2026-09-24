Початок опалювального сезону в Дніпропетровській області в 2026 році наближається — регіон майже на 90% технічно готовий до запуску тепла.

Готовність Дніпропетровської області до опалювального сезону цьогоріч вийшла на новий рівень — регіон майже на 90% технічно готовий до запуску тепла. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під час підготовки до зими комунальні служби ремонтують і замінюють котли та теплові мережі, а також готують підприємства тепло- й водопостачання. В області замінили або реконструювали майже 1,5 тисячі кілометрів тепломереж, капітально відремонтували 19 котлів, ще шість встановили. До запуску підготували майже тисячу котелень.

Окремо в регіоні реалізують План стійкості. Енергетичні об'єкти та підприємства водопостачання обладнують резервними джерелами живлення, блочно-модульними котельнями та когенераційними установками. Для критичної інфраструктури закуповують обладнання, яке має забезпечити її роботу в разі перебоїв з електропостачанням.

За вісім місяців у Дніпропетровській області ввели понад 120 МВт додаткових потужностей альтернативної генерації, і роботи з її розвитку тривають. Початок опалювального сезону в Дніпропетровській області в 2026 році готують завчасно — підготовчі роботи розпочали ще в лютому.

Коли увімкнуть тепло

Єдиної дати, коли опалення одночасно ввімкнуть у всіх містах України, немає. Все залежить від погоди в конкретному регіоні, а остаточне рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Той самий температурний поріг використовують і під час завершення сезону.

Що важливо знати мешканцям

Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, батареї одразу не вмикатимуть. Тепло з'явиться лише після того, як середньодобова температура три доби поспіль триматиметься на позначці +8 °C і нижче. Комунальники тим часом перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні.

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