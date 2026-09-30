Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть сягати 40% прожиткового мінімуму — у Пенсійному фонді пояснили, кому призначають надбавку за особливі заслуги перед Україною та куди звертатися.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області мають кілька видів, і одна з найвагоміших — надбавка за особливі заслуги перед Україною. Вона призначається не всім, а лише тим, хто має на це пряме право, закріплене законом.

Розмір такої надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Як пояснюють у Пенсійному фонді, пенсія за особливі заслуги встановлюється у вигляді надбавки до розміру пенсії — від 23% до 40% цього мінімуму, залежно від категорії.

Хто може претендувати на надбавку за особливі заслуги

Право на такий вид доплати мають Герої України; ветерани війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок); особи, нагороджені почесним званням України «народний» після 24 серпня 1991 року; матері, які народили та виховали п'ять і більше дітей до шестирічного віку; космонавти; видатні спортсмени — переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, переможці Всесвітніх ігор тощо.

Окремо цю доплату можуть отримати і члени сім'ї померлого годувальника, які мали право на пенсію за особливі заслуги. Якщо таку особу було визнано за життя такою, що мала право на надбавку, — її родичі зберігають це право відповідно до закону.

Скільки платять і за яких умов

Конкретний відсоток надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму. Для родини померлого пенсіонера діють підвищені розміри: одна непрацездатна особа отримує 70% надбавки до пенсії годувальника, дві і більше — 90%.

Важливий нюанс: заяву про призначення надбавки слід подавати вчасно. Якщо звернутися пізніше ніж через 12 місяців з дня набуття права, виплату можуть встановити лише за останні 12 місяців перед зверненням, а не з моменту виникнення права.

Як оформити надбавку за особливі заслуги

Для призначення потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області або подати документи онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ. До заяви додають документи, що підтверджують право на надбавку: посвідчення про нагороду, звання або інші документи залежно від категорії.

Пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення, якщо право на неї виникло не пізніше ніж за 12 місяців до цього. Тому фахівці радять не зволікати з оформленням, щоб не втратити частину виплати.

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