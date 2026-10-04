Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області наближається — станом на 30 вересня підготовку до зими завершено на понад 90%, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Опалювальний сезон у Дніпропетровській області стартує за рішенням місцевої влади, а не за єдиним графіком для всієї країни — усе залежить від погоди в конкретному регіоні.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря тримається на рівні +8 °C або нижче. Якщо на початку жовтня кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, батареї одразу по всій країні не ввімкнуть.

Відповідь на запитання, коли розпочнеться опалювальний сезон 2026-2027, залежить передусім від погоди. Варто зважати: короткочасне похолодання на початку осені не означає, що тепло одразу ввімкнуть по всій області чи країні.

Наскільки Дніпропетровщина готова до зими

Станом на 30 вересня підготовка до зими в регіоні завершена на понад 90 відсотків, а всі роботи тривають за графіком. В області вже на 85 відсотків закрили потребу в генераторах.

Протягом останніх восьми місяців на Дніпропетровщині запустили понад 120 МВт додаткових потужностей альтернативної генерації. Це має допомогти втримати критичну інфраструктуру навіть під час можливих тривалих вимкнень світла.

Хто відповідає за готовність

За готовність кожної окремої території персонально відповідають керівники громад. Підготовку та виконання завдань координують і контролюють обласний та місцеві штаби.

В обласній військовій адміністрації наголосили: усі потреби планують повністю закрити до початку опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області. Головне завдання — бути готовими до різних сценаріїв і гарантувати стабільне функціонування критичної інфраструктури.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про похолодання на Дніпропетровщині.

Також Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто отримає надбавку.