Начало отопительного сезона 2026 года в Запорожье зависит от погоды: тепло в батареях появится после того, как среднесуточная температура три дня подряд будет держаться на уровне +8°C или ниже. В то же время город и область уже подготовили инфраструктуру — готовность региона к зиме достигает 96%.

Начало отопительного сезона 2026 года в Запорожье приближается, и дату запуска тепла определит погода, а не календарь. Решение о старте принимает местная власть, поэтому единой даты для всех городов Украины не существует.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Тот же температурный порог действует и при завершении сезона: отопление отключают, когда три дня подряд теплее +8 °C.

Параллельно Запорожье подготовило резервное оборудование на случай аварий. Как сообщили в Запорожской областной государственной администрации, новые мобильные котельные смогут обеспечивать теплом около 2,6 тысячи жителей. Их устанавливают в трех отдаленных районах города, где сложнее оперативно проводить аварийные ремонты.

Одна из трех котельных уже работает — она заменила оборудование, которое эксплуатировали с 1998 года. Новая установка будет подавать тепло в жилые дома, детский сад, амбулаторию и учебные заведения. В целом отоплением здесь будут обеспечены около 750 детей и их родителей.

В прошлом году, по данным Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета, отопительный сезон стартовал 5 ноября. Тепло не появится одновременно везде: в первую очередь его включат в больницах, школах и детсадах, где нужен стабильный температурный режим.

Климатологи в этом году прогнозируют преимущественно теплую зиму из-за влияния явления Супер Эль-Ниньо. Осень и декабрь должны быть мягкими, хотя в январе и феврале возможны кратковременные похолодания до -15 °C.

Готовность инфраструктуры к сезону уже высокая. По состоянию на август 2026 года в Запорожье готовы 66% домов, а Запорожская область, по словам Ивана Федорова, готова к зимнему периоду на 96%. Уже установлены 23 когенерационные установки, смонтированы 26 солнечных электростанций, а более 880 объектов социальной сферы имеют около 1500 генераторов.

Продолжаются и классические ремонты. Городские тепловые сети заменили более 6,2 км трубопроводов и обновили котлы и циркуляционные насосы. В Заводском и Космическом районах заменили два котла, еще два отремонтировали в Заводском и Днепровском районах, а восемь новых насосов установили в котельных Космического и Шевченковского районов. Всего к зиме готовят более 4419 жилых домов.

Когда ждать тепла в квартирах

Конкретную дату запуска отопления городская власть объявит отдельно — она зависит от того, как быстро среднесуточная температура три дня подряд опустится до +8 °C или ниже. Если в начале осени несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, батареи сразу не включат. Первыми тепло получат больницы, школы и детсады, а уже после них — жилой фонд.

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