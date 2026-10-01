Дефіцит продуктів у Запоріжжі наразі не підтверджений: головною проблемою лишається порушення логістики після російських атак на склади та торговельні об'єкти. Економіст Зіновій Свереда пояснив, до чого готуватися містянам взимку та чи варто формувати домашні запаси.

Ризик дефіциту продуктів у Запоріжжі після ударів РФ обговорюють уже не перший тиждень, і після серії російських атак на торговельні об'єкти та склади містяни дедалі частіше помічають порожні полиці в окремих магазинах. Водночас порожня полиця ще не означає загального дефіциту.

Про ситуацію з постачанням товарів і можливі ризики для прифронтових регіонів розповів економіст Зіновій Свереда в ефірі Суспільного, передає портал «Акцент». За його словами, головною проблемою зараз є не брак виробництва, а порушення логістики.

Що відбувається з постачанням у Запоріжжі

Свереда вважає, що наразі коректніше говорити про ускладнення доставки, а не про повноцінну продовольчу кризу. «Поки що маємо проблему з порушенням логістики, проте ця проблема буде збільшуватися з часом», – зазначив економіст.

Справжній дефіцит виникає, коли виробництво не може забезпечити необхідний обсяг продукції. Логістичний збій означає, що товар є на складах або в інших регіонах, але його неможливо вчасно доставити до конкретного магазину. Після втрати окремих приміщень мережам доводиться змінювати маршрути, перерозподіляти продукцію між магазинами та шукати нові місця для зберігання товарів.

Чому товари є на ринках, але зникають із супермаркетів

Різницю експерт пояснює системами постачання. Велика мережа може залежати від одного розподільчого центру, який забезпечує одразу десятки торговельних точок. Якщо такий склад пошкоджено або маршрут до нього став небезпечним, затримка позначається відразу на багатьох магазинах. Невеликі підприємці закуповують менші партії, користуються різними постачальниками та швидше змінюють маршрути.

Окремим ризиком економіст називає ажіотаж і масове скуповування. Кількаденний збій із доставкою через панічні закупівлі може перетворитися на локальну нестачу — магазин просто не встигає поповнити запас.

Коли можуть виникнути найбільші складнощі

Свереда прогнозує зростання ризиків у холодний період: взимку на постачання впливатимуть обстріли, проблеми з електроенергією, стан доріг і вартість пального. Ще складнішим він називає початок весни — до березня та квітня зменшуються запаси сезонної продукції, а новий урожай ще не надходить. Економіст не очікує загального зниження цін через дорожче пальне та зростання витрат на перевезення.

Чи потрібно запоріжцям робити запаси

Свереда радить мати вдома запас найнеобхіднішого на випадок перебоїв із постачанням чи електроенергією. Насамперед варто звернути увагу на питну воду, крупи та макаронні вироби, консерви, олію, сіль і цукор, продукти швидкого приготування, дитяче або спеціальне харчування та необхідні ліки.

За можливості запас можна сформувати на кілька місяців, але купувати все одразу не потрібно. Запаси варто створювати поступово, враховуючи потреби родини, терміни придатності та умови зберігання. Наявність такого набору не означає неминучу продовольчу кризу — це звичайний резерв на випадок кількаденних перебоїв.

Головною вразливістю Запоріжжя залишається близькість до фронту: постачальникам доводиться враховувати небезпеку для водіїв, перекриття маршрутів, пошкодження складів і тривалі повітряні тривоги. Водночас підтверджених даних про загальний дефіцит продуктів у Запоріжжі економіст не навів — нинішні порожні полиці передусім свідчать про затримки доставки або підвищений попит.

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