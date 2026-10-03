Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі залежить від погоди: тепло в батареях з'явиться після того, як середньодобова температура три доби поспіль триматиметься на рівні +8°C або нижче. Водночас місто та область уже підготували інфраструктуру — готовність регіону до зими сягає 96%.

Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі наближається, і дату запуску тепла визначить погода, а не календар. Рішення про старт ухвалює місцева влада, тож єдиної дати для всіх міст України не існує.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Та сама температурна межа діє й під час завершення сезону: опалення вимикають, коли три доби поспіль тепліше за +8 °C.

Паралельно Запоріжжя підготувало резервне обладнання на випадок аварій. Як повідомили у Запорізькій обласній державній адміністрації, нові мобільні котельні зможуть забезпечувати теплом близько 2,6 тисячі жителів. Їх встановлюють у трьох віддалених районах міста, де складніше оперативно проводити аварійні ремонти.

Одна з трьох котелень уже працює — вона замінила обладнання, яке експлуатували ще з 1998 року. Нова установка подаватиме тепло до житлових будинків, дитячого садка, амбулаторії та закладів освіти. Загалом опаленням тут буде забезпечено близько 750 дітей та їхніх батьків.

Минулого року, за даними Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, опалювальний сезон стартував 5 листопада. Тепло не з'явиться одночасно всюди: насамперед його увімкнуть у лікарнях, школах і дитсадках, де потрібен стабільний температурний режим.

Кліматологи цьогоріч прогнозують переважно теплу зиму через вплив явища Супер Ель-Ніньйо. Осінь і грудень мають бути м'якими, хоча в січні та лютому можливі короткочасні похолодання до -15 °C.

Готовність інфраструктури до сезону вже висока. Станом на серпень 2026 року в Запоріжжі готовими були 66% будинків, а Запорізька область, за словами Івана Федорова, готова до зимового періоду на 96%. Уже встановлені 23 когенераційні установки, змонтовані 26 сонячних електростанцій, а понад 880 об'єктів соціальної сфери мають близько 1500 генераторів.

Тривають і класичні ремонти. Міські теплові мережі замінили понад 6,2 км трубопроводів та оновили котли й циркуляційні насоси. У Заводському та Космічному районах замінили два котли, ще два відремонтували в Заводському та Дніпровському районах, а вісім нових насосів встановили в котельнях Космічного та Шевченківського районів. Загалом до зими готують понад 4419 житлових будинків.

Коли чекати тепла у квартирах

Конкретну дату запуску опалення міська влада оголосить окремо — вона залежить від того, як швидко середньодобова температура три дні поспіль знизиться до +8 °C або нижче. Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім потеплішає, батареї одразу не ввімкнуть. Першими тепло отримають лікарні, школи та дитсадки, а вже після них — житловий фонд.

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