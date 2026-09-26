Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі наближається: фахівці концерну «Міські теплові мережі» завершують ремонтну кампанію та перевіряють готовність обладнання до запуску тепла.

Початок опалювального сезону в Запоріжжі наближається разом із масштабною підготовкою — упродовж міжопалювального періоду фахівці концерну «Міські теплові мережі» ремонтували та оновлювали обладнання котелень, насосних станцій і теплових мереж.

На одному з об'єктів концерну замінили 614 метрів трубопроводів та 110 одиниць запірної арматури. Із них 36 одиниць припадає на котельне обладнання, а ще 74 — на теплові мережі.

Що саме оновили тепловики

Окрім труб, на об'єкті встановили три сальникові компенсатори: один діаметром 500 міліметрів і два — по 300 міліметрів. Такі елементи компенсують температурні розширення трубопроводів і запобігають їхньому розриву під час зміни навантаження.

На насосній станції змонтували новий підживлювальний насос і сучасний знижувальний насос. За словами начальниці дільниці виробництва теплової енергії Альони Пашкульської, нове обладнання дозволить автоматично підтримувати необхідний тиск у мережі, плавно його регулювати та зменшити споживання електроенергії.

Що це дасть мешканцям взимку

Разом із мережами замінили 206 люків. Оновлення зношених трубопроводів та обладнання має знизити ризик аварій і допомогти забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання взимку.

Нині тепловики завершують заплановані роботи та перевіряють готовність обладнання до початку опалювального сезону. Про це повідомили в Запорізькій міській раді.

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