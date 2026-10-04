Подорожание продуктов в Житомирской области продолжается: по данным мониторинга цен Минфина, за месяц часть базовых товаров на полках супермаркетов заметно выросла в цене.

Подорожание продуктов в Житомирской области продолжается — новый мониторинг цен Минфина зафиксировал, что часть базовых товаров за последний месяц заметно прибавила в цене.

Сильнее всего подорожал твёрдый сыр. Так, сыр «Комо традиционный 50%» в августе 2026 года стоил в среднем 526,77 грн за килограмм, а по состоянию на конец сентября средняя цена поднялась до 616,32 грн. В конкретных сетях ценник колеблется от 599,00 грн в Novus до 633,36 грн в Metro.

Заметно прибавила в цене и гречка. В августе килограмм гречки в среднем стоил 74,63 грн, теперь средняя цена составляет 80,95 грн. Разброс по магазинам значительный: от 74,90 грн в Metro и Auchan до 99,00 грн в Megamarket.

В то же время не вся молочная полка дорожает равномерно. Сыр «Звени Гора голландский 45%» за килограмм, наоборот, немного подешевел: в августе средняя цена составляла 553,02 грн, а сейчас — 526,18 грн. Меньшая упаковка этого сыра (285 г) держится на уровне 219,00 грн в Novus.

Данные Минфина собираются по всей Украине, в частности по магазинам сетей Metro, Novus, Auchan и Megamarket, которые работают и в Житомире и области. Поэтому жители Житомирщины видят на ценниках примерно те же цифры, что и в среднем по стране, с поправкой на локальные акции и ассортимент каждого конкретного магазина.

Как отслеживать цены и экономить

Актуальные цены ежедневно обновляются на странице «Цены на продукты» на сайте Минфина. Для экономии стоит сравнивать ценники в разных сетях — на один и тот же товар разница бывает существенной: гречка, например, стоит от 74,90 грн до 99,00 грн за килограмм в зависимости от магазина.

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