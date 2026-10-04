Подорожчання продуктів у Житомирській області триває: за даними моніторингу цін Мінфіну, за місяць частина базових товарів на полицях супермаркетів відчутно зросла в ціні.

Подорожчання продуктів у Житомирській області триває — новий моніторинг цін Мінфіну зафіксував, що частина базових товарів за останній місяць помітно додала в ціні.

Найбільше подорожчав твердий сир. Так, сир «Комо традиційний 50%» у серпні 2026 року коштував у середньому 526,77 грн за кілограм, а станом на кінець вересня середня ціна піднялася до 616,32 грн. У конкретних мережах цінник коливається від 599,00 грн у Novus до 633,36 грн у Metro.

Помітно додала в ціні й гречка. У серпні кілограм гречки в середньому коштував 74,63 грн, тепер середня ціна становить 80,95 грн. Розкид по магазинах значний: від 74,90 грн у Metro та Auchan до 99,00 грн у Megamarket.

Водночас не вся молочна полиця дорожчає рівномірно. Сир «Звени Гора голандський 45%» за кілограм, навпаки, трохи подешевшав: у серпні середня ціна становила 553,02 грн, а зараз — 526,18 грн. Менша упаковка цього сиру (285 г) тримається на рівні 219,00 грн у Novus.

Дані Мінфіну збираються по всій Україні, зокрема по магазинах мереж Metro, Novus, Auchan і Megamarket, які працюють і в Житомирі та області. Тож жителі Житомирщини бачать на цінниках приблизно ті самі цифри, що й у середньому по країні, з поправкою на локальні акції та асортимент кожного конкретного магазину.

Як відстежувати ціни та економити

Актуальні ціни щоденно оновлюються на сторінці «Ціни на продукти» на сайті Мінфіну. Для економії варто порівнювати цінники в різних мережах — на один і той самий товар різниця буває суттєвою: гречка, наприклад, коштує від 74,90 грн до 99,00 грн за кілограм залежно від магазину.

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