Подорожчання продуктів у Житомирській області — одна з найболючіших тем для споживачів. Станом на 25 вересня портал Мінфіну оновив середні ціни на базові товари в супермаркетах, серед яких цукор, соняшникова олія, борошно, гречка, яйця курячі та свинина.

Подорожчання газу в Житомирській області уже відчули тисячі родин, а слідом за комуналкою вгору тягнуться й ціни на їжу. Портал Мінфін щодня відстежує вартість продуктів першої необхідності; останнє оновлення даних — 25 вересня 2026 року о 08:18.

Подорожчання продуктів у Житомирській області найпомітніше в категорії круп: кілограм гречки в середньому коштує 79,70 грн. Моніторинг охоплює мережі Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus та Varus, які працюють і на Житомирщині.

Цукор, олія та борошно: актуальні ціни

Цукор кристалічний тримається на позначці 35,82 грн за кілограм. Соняшникова олія в пляшці 850 мл залежить від бренду: «Олейна» рафінована — 104,66 грн, «Щедрий Дар» рафінована — 100,66 грн.

Борошно пшеничне марки «Хуторок» продається по 36,72 грн за кілограм, а двокілограмовий пакет — 72,64 грн. Серед інших круп пшоно коштує 56,20 грн, довгий рис — 63,00 грн, пропарений рис — 56,37 грн за кілограм.

Що ще входить у щоденний моніторинг

Окрім бакалії, Мінфін відстежує молочні та м'ясні продукти, яйця курячі, овочі, фрукти й хліб. У м'ясній категорії до переліку входять свинина, яловичина, курятина та сало — їхні ціни оновлюються разом із рештою позицій.

Покупцям у Житомирській області радять порівнювати ціни в різних мережах: різниця на один і той самий товар може сягати кількох гривень. Актуальні цифри Мінфін публікує щодня, тож перед походом у магазин варто звіритися зі свіжим моніторингом.

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