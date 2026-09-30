Доплати для пенсіонерів в Житомирській області може оформити значно ширше коло людей, ніж багато хто думає. У Пенсійному фонді пояснили, кому держава призначає соціальну допомогу на догляд і що для цього потрібно.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області пов'язані з державною соціальною допомогою на догляд, на яку можуть претендувати мешканці регіону, що опинилися в непростих життєвих обставинах. У Пенсійному фонді України роз'яснили, за яких умов призначається ця виплата і хто саме має на неї право.

Така допомога виплачується людям, які з різних причин не набули права на пенсію, але потребують підтримки. Право на державну соціальну допомогу на догляд мають особи, які постійно доглядають за людьми з інвалідністю, а також одинокі люди похилого віку, котрі за медичними висновками не здатні самостійно себе обслуговувати.

Хто має право на виплату

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 02 квітня 2005 року № 261, допомогу на догляд призначають особам, які доглядають за людьми з інвалідністю I групи, а також одиноким пенсіонерам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного стороннього догляду. Окрема категорія — люди, які досягли 80-річного віку.

До переліку також входять люди з інвалідністю II та III груп із числа одиноких, якщо за висновком ЛКК вони потребують постійного стороннього догляду. Для осіб з інвалідністю I групи, які отримали її внаслідок захворювання, допомога призначається незалежно від віку, якщо вони самотні та не мають родини, здатної їх доглядати.

Куди звертатися за оформленням

Заяву на призначення допомоги подають до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду в Житомирській області — як особисто, так і через уповноваженого представника. Розгляд документів триває не довше 10 днів із дня подання повного пакета.

Допомога виплачується щомісяця в розмірі, встановленому чинним законодавством України, і перераховується на банківський рахунок або через відділення «Укрпошти» за вибором отримувача. Про зміну життєвих обставин, які впливають на право виплати, отримувач зобов'язаний повідомити фонд упродовж 10 днів.

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