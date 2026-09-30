Початок опалювального сезону 2026 у Житомирській області наближається: комунальники вже завершують підготовку котелень, а тепловики називають орієнтовні дати подачі тепла. Остаточне рішення залежатиме від температури повітря та фінансового стану підприємств теплопостачання.

Опалювальний сезон на Житомирщині цієї осені стартує за погодним правилом, а не за календарем. Єдиної дати, коли тепло одночасно ввімкнуть у всіх містах області, немає — рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування окремо для кожної громади, орієнтуючись на температуру повітря та готовність мереж.

Загальний початок опалювального сезону 2026 у Житомирській області визначає постанова Кабінету Міністрів №830. За її правилами опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура тримається на позначці +8 °C або нижче. Таку саму межу використовують і під час завершення сезону навесні.

Комунальні служби області вже перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні. У Бердичеві, який стикається з фінансовими труднощами, міська рада повідомила: тепло планують подати з 15 жовтня, однак ця дата не жорстка. Якщо протягом трьох діб поспіль середня температура опуститься нижче +8 °C, опалення можуть увімкнути раніше.

Комунальним підприємствам, закладам освіти та іншим установам міста доручили завершити підготовку до осінньо-зимового періоду до 10 жовтня. Усі 14 котелень пройшли перевірки й підготовку, а станом на 23 вересня було завершено близько 90% регламентних робіт — систему вже заповнювали перед початком опалення. Головний ризик, як наголошують посадовці, не стан котелень, а фінансова спроможність працювати з боргами.

Найбільша проблема — борги КП «Бердичівтеплоенерго». Як розповіла заступниця міського голови Наталія Палкіна, станом на 1 вересня борг перед «Нафтогаз Трейдинг» становив приблизно 240 млн грн, тоді як невиплачена державою різниця в тарифах сягнула 253 млн грн. З міського бюджету на підтримку підприємства вже виділили близько 26 млн грн, а на найближчій сесії планують додати ще близько 6 млн грн.

Заборгованість населення за теплопостачання, за словами директора підприємства Сергія Приймака, становить приблизно 39 млн грн. При цьому компанія вже близько дев'яти місяців працює із заблокованими рахунками, тож навіть за повністю готових котелень ключове питання — чи вдасться розблокувати фінансові потоки до старту тепла.

Коли мешканцям увімкнуть опалення

Орієнтовна дата для Бердичева — 15 жовтня 2026 року, але запуск може статися раніше, якщо середньодобова температура +8 °C або нижче протримається три доби поспіль. Рішення про фактичний запуск тепла ухвалює міська влада, тож варто стежити за офіційними повідомленнями Бердичівської міської ради та підприємства: саме вони першими оголосять про подачу тепла в будинки.

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