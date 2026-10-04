В Днепре переселенцы из Донетчины и жители Покровской громады могут бесплатно получить теплую одежду для взрослых. Вещи выдают в гуманитарном хабе «Ми — Донеччина», который работает по фиксированному графику.

Гуманитарная помощь в Днепропетровской области продолжается — в Днепре переселенцы из Донетчины и жители Покровской громады могут бесплатно получить одежду для взрослых. Как сообщает Покровская городская военная администрация, в хаб «Ми — Донеччина» поступила новая партия вещей при содействии Благотворительного фонда Святого Мартина де Поррес.

Руководительница гуманитарного хаба «Ми — Донеччина» Марина Ухова пояснила, что в заведение обращаются люди с разными потребностями, поэтому важно иметь возможность обеспечить их необходимыми вещами. Она поблагодарила благотворительные организации и партнеров, благодаря которым помощь поступает жителям громады.

Выдача одежды происходит в самом Днепре по адресу: улица Кавалерийская, 9. Хаб работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.

Какие документы нужны

Чтобы получить одежду, при себе необходимо иметь три документа: паспорт, идентификационный код и справку внутренне перемещенного лица. Без справки ВПЛ помощь предоставить не смогут, поэтому переселенцам советуют заранее проверить наличие документа.

Гуманитарная помощь для жителей Покровской громады и ВПЛ из Донетчины предоставляется на постоянной основе — в Днепре работает сеть хабов, куда можно обращаться за вещами, социальным сопровождением и консультациями специалистов управления социальной защиты населения.

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