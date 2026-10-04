У Дніпрі переселенці з Донеччини й мешканці Покровської громади можуть безкоштовно отримати теплий одяг для дорослих. Речі видають у гуманітарному хабі "Ми — Донеччина", який працює за фіксованим графіком.

Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області триває — у Дніпрі переселенці з Донеччини та мешканці Покровської громади можуть безкоштовно отримати одяг для дорослих. Як повідомляє Покровська міська військова адміністрація, до хабу «Ми — Донеччина» надійшла нова партія речей за сприяння Благодійного фонду Святого Мартіна де Поррес.

Керівниця гуманітарного хабу «Ми — Донеччина» Марина Ухова пояснила, що до закладу звертаються люди з різними потребами, тому важливо мати можливість забезпечити їх необхідними речами. Вона подякувала благодійним організаціям і партнерам, завдяки яким допомога надходить до мешканців громади.

Видача одягу відбувається в самому Дніпрі за адресою: вулиця Кавалерійська, 9. Хаб працює з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 16:00.

Які документи потрібні

Щоб отримати одяг, при собі необхідно мати три документи: паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Без довідки ВПО допомогу надати не зможуть, тому переселенцям радять заздалегідь перевірити наявність документа.

Гуманітарна допомога для мешканців Покровської громади та ВПО з Донеччини надається на постійній основі — у Дніпрі працює мережа хабів, куди можна звертатися за речами, соціальним супроводом та консультаціями фахівців управління соціального захисту населення.

Як повідомляла Politeka, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна доповнити щомісячною грошовою підтримкою.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачають надбавку за особливі заслуги.