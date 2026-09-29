Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати за програмою державної компенсації: власники житла, які безоплатно розміщують у себе переселенців, щомісяця отримують виплату від держави.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стає доступнішим — власники житла, які безоплатно розміщують у себе переселенців, можуть щомісяця отримувати компенсацію від держави. Про умови урядової програми повідомляє «Наше місто» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Виплату призначають власникам житла — фізичним особам, які безкоштовно приймають у себе внутрішньо переміщених осіб. Перше оформлення дає компенсацію на шість місяців. Після цього строк можуть автоматично продовжити ще на такий самий період, якщо повторна перевірка підтвердить право на виплату.

Як оформити компенсацію

Для першого отримання виплати власник житла разом із представником родини ВПО має подати заяву та повідомлення встановленої форми до Пенсійного фонду України. Зробити це можна онлайн через портал електронних послуг ПФУ або особисто у найближчому сервісному центрі.

Які умови треба виконати

Житло має надаватися переселенцям повністю безоплатно — власник не може брати з ВПО плату за проживання. Водночас переселенці повинні фактично проживати за адресою, зазначеною в заяві.

Компенсацію не призначають, якщо власник житла та ВПО є близькими родичами першого ступеня — йдеться про подружжя, батьків та дітей.

Коли виплату можуть припинити

Пенсійний фонд перевіряє зазначені під час оформлення дані та фактичне місце проживання переселенців. Підставою для припинення компенсації може стати відсутність ВПО за вказаною адресою понад місяць або перебування людини за кордоном понад 30 днів поспіль. Виплату також скасують, якщо з'ясується, що власник і переселенець є родичами, або якщо під час оформлення подали неправдиві відомості.

Одночасно отримувати компенсацію за розміщення ВПО та субсидію на оренду цього самого житла не можна — це різні механізми державної підтримки, які не поєднуються.

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