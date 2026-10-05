Гуманитарная помощь в Харьковской области доступна для переселенцев, переехавших в город не более трёх месяцев назад, а также для жителей, оказавшихся в трудном положении.

Гуманитарная помощь в Харьковской области остаётся жизненно важной поддержкой для тех, кто потерял жильё или оказался на грани выживания. Благотворительный фонд «Единство и сила» (Unity and Strength) продолжает принимать заявки от внутренне перемещённых лиц в Харькове и организует выдачу продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

В городе Харьков фонд предоставляет помощь ВПЛ, переехавшим в город не более трёх месяцев назад с момента подачи заявки. Отдельно рассматривают запросы от местных жителей, оказавшихся в трудном положении и не способных справиться самостоятельно, — такие обращения оценивают индивидуально по срочности.

Какую помощь принимают и выдают

Фонд работает с конкретным перечнем потребностей. В продуктовую помощь входят крупы (гречка, рис, булгур), консервы и пресервы: паштет, томатная паста, мясная и рыбная консерва, фрукты и овощи в банке. Также принимают чай, кофе, сгущённое молоко, галетное печенье, хлебцы, сухое детское питание и сухое молоко.

Отдельное направление — средства личной гигиены и бытовая химия. Нужны подгузники для взрослых размеров S, M, L, XL, детские подгузники 3–6 размера, влажные салфетки, одноразовые пелёнки, урологические и женские гигиенические прокладки, гель для душа, шампунь, зубные щётки и паста, мыло, туалетная бумага, антисептики. Из бытовой химии — стиральный порошок, средства для мытья посуды и помещений, полотенца.

Помощь маломобильным и людям с инвалидностью

Для людей с инвалидностью или маломобильных жителей предусмотрены особые потребности: трости, костыли под локоть, инвалидные коляски, ходунки для взрослых, глюкометры и тест-полоски, тонометры, пульсоксиметры, бандажи для поясницы, мази для суставов.

В Харькове и Запорожье фонд осуществляет адресную доставку помощи одиноким маломобильным людям — тем, кто почти не передвигается и не может самостоятельно выйти из дома, независимо от наличия официальной инвалидности. Для таких людей упрощена система регистрации и отобраны заявки на постоянную периодическую помощь.

Что ещё нужно для поддержки зимой

Отдельный блок — помощь, связанная с эвакуацией, потерей жилья, отключением света и похолоданием. Это тёплая одежда и обувь, свечи, фонарики, павербанки, термосы, газовые туристические плитки с баллонами, раскладные кровати, постельное бельё, одеяла, подушки, зимние спальные мешки, генераторы и портативные зарядные станции.

Как получить помощь

Чтобы обратиться за помощью, можно предложить сотрудничество или поддержать деятельность фонда, написав на электронную почту unityandstrengthkh@gmail.com. Подробнее о выдачах сообщают в социальных сетях фонда. Контактный адрес организации — 61170, Украина, город Харьков.

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