Грошова допомога в Харківській області поповнилася новою програмою: благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» відкрив попередню реєстрацію на виплату 12 300 гривень для внутрішньо переміщених осіб. Пріоритет надають тим, хто евакуювався протягом останніх 30 днів, або вразливим категоріям переселенців 2026 року.

Грошова допомога для переселенців у Харківській області поповнилася новою програмою — благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» відкрив попередню реєстрацію на багатоцільову грошову виплату. Сума підтримки становить 12 300 гривень на одну особу, повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на організаторів.

Виплати передбачені не для всіх переселенців, а лише для евакуйованих із визначених громад Харківської та Запорізької областей. Програму розробили для підтримки цивільних осіб, які залишили домівки через високий рівень небезпеки.

Кому нададуть перевагу

Заявки оцінюватимуть за чіткими критеріями пріоритетності. Насамперед кошти спрямують тим, хто виїхав із небезпечних зон протягом останнього місяця — тобто за 30 днів. У пріоритеті також ВПО, які евакуювалися протягом 2026 року та мають додаткові фактори вразливості:

родини з неповнолітніми дітьми;

люди поважного віку;

особи з інвалідністю;

самотні громадяни, які доглядають за іншими;

домогосподарства, що повністю втратили джерела доходу;

сім'ї у складних обставинах, які потребують речей першої потреби.

Кому можуть відмовити

Основна причина відмови — отримання подібної багатоцільової грошової допомоги протягом останніх трьох місяців від БФ «ССС» або інших благодійних організацій. Таким чином уникають дублювання виплат і підтримують тих, хто грошей ще не отримував.

Як подати заявку та що далі

Щоб взяти участь, потрібно заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації. У документі вказують персональні дані, інформацію про склад родини та підтверджують статус ВПО з визначених регіонів.

Після заповнення форми з вами зв'яжуться протягом 2–3 тижнів. Важливо: реєстрація не гарантує виплати — рішення ухвалюють організатори після перевірки відповідності критеріям.

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