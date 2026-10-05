Гуманітарна допомога у Харківській області доступна для переселенців, які переїхали до міста не більше трьох місяців тому, а також для мешканців, що опинилися у скрутному становищі.

Гуманітарна допомога в Харківській області залишається життєво важливою підтримкою для тих, хто втратив житло чи опинився на межі виживання. Благодійний фонд «Єдність та сила» (Unity and Strength) продовжує приймати заявки від внутрішньо переміщених осіб у Харкові та організовує видачу продуктових наборів і речей першої потреби.

У місті Харків фонд надає допомогу ВПО, які переїхали до міста не більше трьох місяців тому з моменту подачі заявки. Окремо розглядають запити від місцевих мешканців, які опинилися в скрутному становищі й не можуть самостійно впоратися — такі звернення оцінюють індивідуально за терміновістю.

Яку допомогу приймають та видають

Фонд працює з конкретним переліком потреб. До продуктової допомоги входять крупи (гречка, рис, булгур), консерви та пресерви: паштет, томатна паста, м'ясна й рибна консерва, фрукти та овочі в банці. Також приймають чай, каву, згущене молоко, галетне печиво, хлібці, сухе дитяче харчування та сухе молоко.

Окремий напрям — засоби особистої гігієни та побутова хімія. Потрібні підгузки для дорослих розмірів S, M, L, XL, дитячі підгузки 3–6 розміру, вологі серветки, одноразові пелюшки, урологічні та жіночі гігієнічні прокладки, гель для душу, шампунь, зубні щітки й паста, мило, туалетний папір, антисептики. З побутової хімії — пральний порошок, засоби для миття посуду та приміщень, рушники.

Допомога маломобільним та людям з інвалідністю

Для людей з інвалідністю або малорухомих мешканців передбачені особливі потреби: тростини, милиці під лікоть, колісні крісла, ходунки для дорослих, глюкометри та тест-смужки, тонометри, пульсоксиметри, бандажі для попереку, мазі для суглобів.

У Харкові та Запоріжжі фонд здійснює адресну доставку допомоги самотнім маломобільним людям — тим, хто майже не пересувається і не може самостійно вийти з дому, незалежно від наявності офіційної інвалідності. Для таких людей спрощено систему реєстрації та відібрано заявки на постійну періодичну допомогу.

Що ще потрібно для підтримки взимку

Окремий блок — допомога, пов'язана з евакуацією, втратою житла, вимкненням світла та похолоданням. Це теплий одяг і взуття, свічки, ліхтарики, павербанки, термоси, газові туристичні плитки з балонами, розкладні ліжка, постіль, ковдри, подушки, зимові спальні мішки, генератори та портативні зарядні станції.

Як отримати допомогу

Щоб звернутися по допомогу, можна запропонувати співпрацю або підтримати діяльність фонду, написавши на електронну пошту unityandstrengthkh@gmail.com. Детальніше про видачі повідомляють у соціальних мережах фонду. Контактна адреса організації — 61170, Україна, місто Харків.

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