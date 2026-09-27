Грошова допомога в Харківській області, яку передбачає програма «Зимова підтримка», виплачується мешканцям громад, що постраждали від бойових дій. Однак звертатися по неї потрібно не завжди в одну й ту саму установу: куди саме подавати заяву, залежить від переліку, до якого належить ваша територіальна громада, пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Одноразова грошова допомога «Зимова підтримка» запроваджена постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року. Вона передбачена для мешканців восьми областей — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської, — які фактично проживають у територіальних громадах, визначених двома окремими переліками.

До врахованих категорій населення належать особи з інвалідністю, громадяни, які отримують житлові субсидії, пенсіонери, отримувачі п'яти видів допомог сім'ям з дітьми, а також ті, кому призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Куди подавати заяву на «Зимову підтримку»

Якщо ваша громада входить до першого переліку, подати заяву можна кількома способами: через сервісний центр Пенсійного фонду України, через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.

грошова допомога в Харківській області

Мешканцям територіальних громад, зазначених у другому переліку, заяву на отримання «Зимової підтримки» слід подавати безпосередньо до сільської, селищної або міської ради. Тобто маршрут оформлення грошової допомоги залежить виключно від того, в який саме перелік потрапила громада.

Як дізнатися, куди звертатися саме вам

Щоб з'ясувати, як оформити грошову допомогу в Харківській області у вашій громаді, зверніться до місцевої ради або найближчого сервісного центру ПФУ. Довідку можна отримати за безкоштовним номером контакт-центру Пенсійного фонду 0 800 503 753, а також за номерами (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71.

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