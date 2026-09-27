Грошова допомога в Харківській області передбачена для мешканців територіальних громад, які увійшли до затверджених переліків. У Пенсійному фонді пояснили, куди саме подавати заяву на отримання «Зимової підтримки».

Грошова допомога в Харківській області, яку передбачає програма «Зимова підтримка», виплачується мешканцям громад, що постраждали від бойових дій. Однак звертатися по неї потрібно не завжди в одну й ту саму установу: куди саме подавати заяву, залежить від переліку, до якого належить ваша територіальна громада, пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Одноразова грошова допомога «Зимова підтримка» запроваджена постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року. Вона передбачена для мешканців восьми областей — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської, — які фактично проживають у територіальних громадах, визначених двома окремими переліками.

До врахованих категорій населення належать особи з інвалідністю, громадяни, які отримують житлові субсидії, пенсіонери, отримувачі п'яти видів допомог сім'ям з дітьми, а також ті, кому призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Куди подавати заяву на «Зимову підтримку»

Якщо ваша громада входить до першого переліку, подати заяву можна кількома способами: через сервісний центр Пенсійного фонду України, через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.

Мешканцям територіальних громад, зазначених у другому переліку, заяву на отримання «Зимової підтримки» слід подавати безпосередньо до сільської, селищної або міської ради. Тобто маршрут оформлення грошової допомоги залежить виключно від того, в який саме перелік потрапила громада.

Як дізнатися, куди звертатися саме вам

Щоб з'ясувати, як оформити грошову допомогу в Харківській області у вашій громаді, зверніться до місцевої ради або найближчого сервісного центру ПФУ. Довідку можна отримати за безкоштовним номером контакт-центру Пенсійного фонду 0 800 503 753, а також за номерами (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71.

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