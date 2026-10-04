Графики отключения света в Черкасской области в неделю 5 по 11 октября предусматривают плановые перерывы для части потребителей.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю 5 по 11 октября охватывают Черкассы, Пастырское, Богуново, Плескачевку и Санжариху, предупреждает Черкассыоблэнерго.

В Черкассах 5 октября электроэнергию планируют выключать с 09:00 до 16:00 на переулках Полтавца-Остряницы, Богомольца, Ш. Руставели, а также улицах Я. Чалого, Ф. Джалалия, В. Стуса, Надпольной и Косинской корчме. Отдельно с 10:00 до 17:00 указан адрес на Дахновской.

В Пастырском перерыве 5 октября продлятся значительно дольше - с 08:00 до 18:30. В списке есть Смелянская, Мира, М. Брайчевского, Березовка, Веселовка, Паланка, Т. Шевченко, Гончаровка и другие адреса. На отдельных участках такой же временной промежуток предусмотрен 6 и 7 октября.

6 октября в Черкассах часть адресов планируют обесточить с 09:00 до 16:00. Среди них Субботовский переулок, Веселая и отдельные дома на улице Большого. Для Кривоноса, Кавказской, Героев Чернобыля и ряда соседних адресов перерыв запланирован 8 октября.

Графики отключения света в Черкасской области в неделю 5 по 11 октября также содержат отдельные работы 7 октября. В Черкассах на Мошногорском, Короле Даниле и Млечном электричестве может не быть с 10:00 до 17:00.

9 октября перечень пополняют адреса на Пастеровской, Пилипенко, А. Маломужа и близлежащих переулках. Для них указан период с 09:00 до 17:00.

В Богуновом 5–7 октября в списке есть Лесная. В Санжарисе 5 октября перерыв запланирован с 08:00 до 18:30 на Шевченко, Степном, Виноградном и Луговом переулках.

В Плескачевке на 5 октября указаны Холодноярский и одноименный переулок. Все указанные часы имеют отметку «план», поэтому фактическое время подачи электроэнергии может отличаться.



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