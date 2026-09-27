Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня оприлюднено — планові знеструмлення охоплять Черкаси, Смілу, село Бубнівська Слобідка та селище Гладківщина. Енергетики попереджають, що світло вимикатимуть переважно в робочі години.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня оприлюднено — цього тижня планові знеструмлення охоплять Черкаси, Смілу, село Бубнівська Слобідка та селище Гладківщина.

Електрику вимикатимуть у робочі дні — здебільшого з 08:00 до 17:00, а в п'ятницю, 2 жовтня, з 09:00 до 16:00.

Про це повідомляє Черкасиобленерго, яке опублікувало оновлений графік планових відключень електроенергії.

Які вулиці знеструмлять 28–29 вересня

У понеділок, 28 вересня, з 09:00 до 17:00 без світла лишиться частина Сміли — зокрема вулиці Фруктова, Вавілова, Корольова, Петра Сагайдачного та академіка Проскури. У той самий час у Черкасах знеструмлять вулиці Героїв Дніпра, Смілянську, Новопречистенську та Старшини Бойка.

У вівторок, 29 вересня, з 08:00 до 17:00 у Смілі відключать вулиці Василя Стуса, Коробейника та провулок Виноградний. У Черкасах світла не буде на Університетській, Хрещатику та бульварі Тараса Шевченка.

Графік на 30 вересня — 2 жовтня

У середу, 30 вересня, з 08:00 до 17:00 знеструмлять селище Гладківщина та село Бубнівська Слобідка: без електрики залишаться вулиці Шкільна, Велика, Жовтнева, Перемоги, Городищенська, А. Фесуна та низка інших. У Смілі в цей час вимикатимуть вулиці Польову, Ж. Саражі та провулок В. Стефаника.

У четвер, 1 жовтня, з 08:00 до 17:00 у Смілі без світла будуть вулиці Павла Симиренка, Соснівська, Мірошніченко та Кавказька. У Черкасах — провулки Цуперів та Рибальський.

У п'ятницю, 2 жовтня, з 09:00 до 16:00 у Черкасах відключать вулиці Петра Дорошенка, В. Борушевської та провулок Цегельний. У Смілі — провулок Першодрукаря Івана Федорова та вулиці М. Яхненка, Ткаченка й Капітана Береста.

Що робити мешканцям

Відключення планові, тож енергетики радять завчасно зарядити телефони, павербанки та ліхтарики. Аналогічні знеструмлення триватимуть і надалі, тому точний перелік вулиць по кожному дню варто звіряти в розділі «Графіки відключень» на сайті Черкасиобленерго — дані оновлюються щогодини.

Якщо світло відсутнє поза вказаними годинами, мешканців просять телефонувати до цілодобового кол-центру за номерами 0 800 501 328 або (0472) 33 87 87.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Черкасах 24 вересня: названо адреси та години знеструмлень.

Також Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла в Черкаській області 23 та 24 вересня: опубліковано графіки.