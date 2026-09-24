Графіки відключення світла у Черкаській області 25 та 26 вересня передбачають планові знеструмлення у Черкасах, Умані та кількох селах. Енергетики оприлюднили розклад, за яким окремі вулиці лишаться без електропостачання на кілька годин.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 25 та 26 вересня уже оприлюднені — у четвер і п'ятницю частина споживачів тимчасово лишиться без електропостачання через планові роботи на мережах. Про це повідомляє Черкасиобленерго, розмістивши відповідний розклад на офіційному порталі.

Найбільше знеструмлень заплановано в обласному центрі. У Черкасах 25 вересня з 09:00 до 15:00 (частина адрес — до 16:00) без світла залишаться мешканці цілого переліку вулиць: Благовісна, Гуржіївська, Є. Чикаленка, Пастерівська, С. Кішки, бульвар Т. Шевченка, Захисників Азовсталі, Чигиринська, Героїв Дніпра, Припортова, провулок Кривий, Смілянська, провулки Одеські, Одеська та М. Грушевського.

Графіки по районах області

У місті Умань 25 вересня з 08:00 до 17:00 світло вимикатимуть на ділянці траси Київ–Одеса (209 км + 600 м), а також на вулицях Бетховена й Саксаганського. Того ж дня планові відключення торкнуться і сільської місцевості.

Зокрема, у селі Городецьке 25 вересня з 08:00 до 17:00 без електроенергії будуть вулиці Миру, Набережна та Східна. У селі Томашівка з 08:00 до 18:00 знеструмлять вулиці Центральну, Т. Шевченка, Зарічну й Травневу.

Наступного дня, 26 вересня, відключення продовжаться, але вже за межами Черкас і Умані. У селі Капустине з 08:00 до 20:00 без світла залишиться вулиця Н. Чекмак. У селі Івахни в той самий проміжок знеструмлять вулиці Бурди, Кільцеву, Озерну та Перемоги.

Що варто знати споживачам

Енергетики нагадують, що зазначені відключення мають плановий характер і пов'язані з ремонтними роботами. Повний перелік адрес з уточненням часу для кожної вулиці можна перевірити на офіційному порталі Черкасиобленерго в розділі планових відключень — там інформація оновлюється оперативно.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла в Черкаській області 23 та 24 вересня: опубліковано графіки.