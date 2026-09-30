Графіки відключення світла у Черкаській області на 1 та 2 жовтня підготували енергетики.

Планові знеструмлення зачеплять окремі вулиці Черкас і Сміли. Про це повідомляє Черкасиобленерго. Всі роботи мають статус «Заплановано», тож графік можуть оперативно коригувати залежно від ситуації в мережах.

У Черкасах електроенергію вимикатимуть 1 та 2 жовтня з 09:00 до 16:00. Першого дня знеструмлення охоплять, зокрема, провулки в районі Кавказької, Веселої та В. Стуса, а також будинки 42 і 50 на вулиці М. Кривоноса. Другого дня без світла залишаться адреси на вулиці П. Дорошенка та в провулках Цегельному й В. Борушевської.

У Смілі відключення триватимуть довше — 1 та 2 жовтня з 08:00 до 17:00. Першого дня знеструмлять, зокрема, вулиці П. Симиренка, Героїв УПА, Соснівську та Кам'янську. Другого дня енергетики працюватимуть на вулицях Ткаченка, Капітана Береста, О. Цибка і на провулку Першодрукаря І. Федорова.

Як перевірити, чи торкнеться вас відключення

Повний перелік адрес, що увійшли до графіків відключення світла у Черкаській області 1 та 2 жовтня, опубліковано на офіційному сайті «Черкасиобленерго» в розділі графіків відключень. Там можна знайти свою вулицю та дізнатися точні години знеструмлення.

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а також подбати про ліхтарики та запас води на випадок, якщо роботи на мережах триватимуть довше запланованого.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть павербанки: енергетики опублікували графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня.

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