Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 8 по 14 октября показывает умеренно теплые дни с максимумом до +21° и два эпизода осадков — в субботу и среду. К концу недели воздух днем охладится до +15°.

прогноз погоды на предыдущую неделю в Днепропетровской области уже предупреждал жителей о похолодании, а следующие семь дней, с 8 по 14 октября, принесут умеренно теплую погоду с максимумом днем до +21° и двумя эпизодами осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +15° до +21°, а ночью воздух будет охлаждаться до +11°...+13°.

В четверг, 8 октября, в Днепропетровской области ожидается облачно с прояснениями, столбики термометров днем поднимутся до +20°, а ночью опустятся до +11°. Осадков не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, погода останется малооблачной: днем до +20°, ночью до +11°, без осадков.

В субботу, 10 октября, облачность усилится до облачно с прояснениями, воздух прогреется лишь до +17° днем и охладится до +13° ночью. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 11 октября, ожидается малооблачная погода без осадков, температура удержится на отметке +21° днем и +13° ночью — это самый теплый день недели.

В понедельник, 12 октября, облачность станет переменной, днем воздух прогреется до +21°, ночью — до +13°. Осадков не прогнозируют.

В вторник, 13 октября, облачно с прояснениями, столбики термометров опустятся до +18° днем и до +13° ночью, без осадков.

В среду, 14 октября, погода будет облачной с прояснениями, воздух охладится до +15° днем и +13° ночью. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 11 октября, с температурой +21°, а самым прохладным — среда, 14 октября, когда максимум составит лишь +15°. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки возможны в субботу, 10 октября, и в среду, 14 октября.

В дни с возможными осадками — субботу и среду — стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги. А из-за постепенного охлаждения воздуха к концу недели до +15° днем и +13° ночью советуем одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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