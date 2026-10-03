Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 4 по 10 жовтня обіцяє приємне потепління до +21° у середині тижня та без опадів, хоча вночі температура опускатиметься до +9°.

синоптики раніше вже фіксували потепління в регіоні на початку жовтня, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: Дніпропетровщину накриє справжнє бабине літо з максимумом до +21° і без жодних опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня з 4 по 10 жовтня триматимуться в межах від +16° до +21°, а опадів у регіоні не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +16°, вночі ж температура опуститься до +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, стовпчики термометрів вдень підійдуть до +18°, а вночі опустяться до +10°. Небо залишиться малохмарним, опадів не очікується.

У вівторок, 6 жовтня, денна температура утримається на позначці +18°, нічна підніметься до +11°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 7 жовтня, очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +21°, тоді як вночі температура опуститься до +10°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У четвер, 8 жовтня, вдень так само утримається максимум +21°, а вночі піднімається до +11°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 9 жовтня, денна температура трохи знизиться до +20°, нічна залишиться на рівні +11°. Небо малохмарне, опадів не передбачено.

У суботу, 10 жовтня, завершальний день тижня принесе вдень +20°, а вночі +12° — найтеплішу ніч за весь тиждень. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 7 жовтня, з максимумом +21°, а найпрохолоднішим — неділя, 4 жовтня, коли вдень буде лише +16°. Перепад денних температур за тиждень складе 5°, опадів синоптики не прогнозують жодного дня.

Оскільки дощів не передбачено, а температура вдень тримається в комфортних межах, тиждень добре підійде для прогулянок і справ на свіжому повітрі. Проте вранці та вночі, коли температура опускається до +9…+12°, варто вдягатися тепліше — особливо людям похилого віку та дітям, щоб уникнути переохолодження в прохолодні години доби.

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