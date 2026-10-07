Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 8 по 14 жовтня показує помірно теплі дні з максимумом до +21° та два епізоди опадів — у суботу й середу. До кінця тижня повітря вдень охолоне до +15°.

прогноз погоди на попередній тиждень у Дніпропетровській області вже попереджав мешканців про похолодання, а наступні сім днів, з 8 по 14 жовтня, принесуть помірно теплу погоду з максимумом удень до +21° та двома епізодами опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура коливатиметься від +15° до +21°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +11°...+13°.

У четвер, 8 жовтня, в Дніпропетровській області очікується хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів вдень підійматимуться до +20°, а вночі опускатимуться до +11°. Опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 9 жовтня, погода залишиться малохмарною: вдень до +20°, вночі до +11°, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, хмарність посилиться до хмарно з проясненнями, повітря прогріється лише до +17° вдень і охолоне до +13° вночі. Синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 11 жовтня, очікується малохмарна погода без опадів, температура утримається на позначці +21° вдень і +13° вночі — це найтепліший день тижня.

У понеділок, 12 жовтня, хмарність стане мінливою, вдень повітря прогріється до +21°, вночі — до +13°. Опадів не прогнозують.

У вівторок, 13 жовтня, хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів опустяться до +18° вдень і до +13° вночі, без опадів.

У середу, 14 жовтня, погода буде хмарною з проясненнями, повітря охолоне до +15° вдень і +13° вночі. Синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 11 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолоднішим — середа, 14 жовтня, коли максимум складе лише +15°. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади можливі у суботу, 10 жовтня, та в середу, 14 жовтня.

У дні з можливими опадами — суботу та середу — варто взяти з собою парасольку та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу. А через поступове охолодження повітря до кінця тижня до +15° вдень і +13° вночі радимо одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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