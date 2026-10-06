Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 7 по 13 жовтня показує, що більшість днів буде теплою, а наприкінці тижня очікується похолодання до +15° та можливі опади.

прогноз погоди на попередній тиждень для регіону вже попереджав про можливі опади, а новий тиждень з 7 по 13 жовтня принесе переважно теплі дні, які у вівторок, 13 жовтня, зміняться помітним похолоданням та можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня у Дніпропетровській області коливатимуться від +15° до +21°, а нічні — від +11° до +13°.

У середу, 7 жовтня, у Дніпропетровській області утримається мінлива хмарність без опадів: повітря вдень прогріється до +20°, а вночі охолоне до +11°.

У четвер, 8 жовтня, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується: вдень термометри покажуть +19°, вночі — +11°.

У п’ятницю, 9 жовтня, погода залишиться малохмарною і сухою: стовпчики термометрів вдень підійдуть до позначки +21°, а вночі опустяться до +12°.

У суботу, 10 жовтня, хмарність буде мінливою, без опадів: вдень очікується +20°, вночі — +13°.

У неділю, 11 жовтня, небо залишиться малохмарним: вдень повітря прогріється до +21°, вночі — до +12°.

У понеділок, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують: вдень +21°, вночі +13°.

У вівторок, 13 жовтня, погода зміниться: хмарно з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади, а температура вдень опуститься до +15°, вночі утримається на позначці +13°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 9 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолодніше буде у вівторок, 13 жовтня, коли термометри покажуть лише +15°. Перепад температур за тиждень сягне 6°, а опади синоптики прогнозують саме у вівторок.

Враховуючи похолодання та можливі опади наприкінці тижня, мешканцям Дніпропетровської області варто мати при собі парасольку у вівторок, 13 жовтня, та бути обережними за кермом через можливе погіршення дорожньої видимості. Також варто заздалегідь подумати про тепліший одяг, особливо людям похилого віку, аби уникнути переохолодження через різку зміну температури.

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