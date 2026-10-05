Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 6 по 12 жовтня обіцяє переважно теплі дні з максимумом +22° у неділю, але у вихідні та на початку наступного тижня синоптики прогнозують опади.

Синоптики продовжують попереджати мешканців області про зволоження — цього разу прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 6 по 12 жовтня показує, що тепла пора протримається до вихідних, а потім прийдуть опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +16° до +22°.

У вівторок, 6 жовтня, повітря вдень прогріється до +18°, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +10°. Хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують.

У середу, 7 жовтня, температура вдень підніметься до +20°, а вночі залишиться на позначці +10°. Хмарність мінлива, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, вдень утримається найтепліша погода на початку тижня — до +21°, вночі ж буде +10°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У п’ятницю, 9 жовтня, вдень очікується +20°, вночі повітря охолоне до +11°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, денна температура трохи знизиться — до +17°, вночі ж потеплішає до +12°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 11 жовтня, синоптики обіцяють найтеплішу погоду тижня — до +22° вдень, вночі ж +10°. Небо буде малохмарним, але вже цього дня можливі опади.

У понеділок, 12 жовтня, денна температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +16°, вночі ж буде найтепліше за весь період — +13°. Хмарно з проясненнями, також можливі опади.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде у неділю, 11 жовтня, — до +22°, а найпрохолодніше — у понеділок, 12 жовтня, коли вдень не перевищить +16°. Перепад денних температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують двічі — у неділю, 11 жовтня, та в понеділок, 12 жовтня.

Синоптики радять мешканцям області у неділю та понеділок мати при собі парасолю і бути обережними за кермом через можливе погіршення видимості та слизьку дорогу. В інші дні тижня, коли опадів не прогнозується, погода сприятиме прогулянкам і повсякденним справам на свіжому повітрі.

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