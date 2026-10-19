Доплаты для пенсионеров в Житомирской области могут касаться людей, имеющих право на государственную социальную помощь по уходу.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области не являются отдельной региональной программой: оформление такой поддержки происходит по общим правилам, действующим в Украине.

С 1 июля 2025 года назначением и выплатой этого пособия занимается Пенсионный фонд Украины. Поддержку оказывают отдельным категориям граждан, которые из-за состояния здоровья или жизненных обстоятельств нуждаются в постороннем уходе.

Кто может получить помощь

Право на выплату имеют, в частности, люди с инвалидностью I группы, отвечающие установленным требованиям. Также помощь могут назначить одиноким людям с инвалидностью II или III группы, если врачебно-консультативная комиссия подтвердила необходимость постоянного ухода.

Отдельные условия предусмотрены для одиноких малообеспеченных пенсионеров, нуждающихся в таком уходе за заключением ЛКК. Подать заявление также могут одинокие люди от 80 лет, если медицинская комиссия подтвердила необходимость постоянной помощи.

Для части заявителей учитывается среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть месяцев или два квартала. Он не должен превышать прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность. В то же время, для некоторых категорий, в частности людей с инвалидностью I группы, предусмотрены исключения.

Какие документы нужно подготовить

Для оформления понадобятся заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. При необходимости добавляют декларацию о доходах, заключение врачебно-консультативной комиссии, а для частных случаев — решение суда о недееспособности и документ о назначении опекуна.

Доплаты пенсионерам в Житомирской области можно оформить через территориальный сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП. Документы также принимаются онлайн через вебпортал или мобильное приложение ПФУ, приложение «Действие» при наличии необходимой электронной подписи, а также по почте.

Перед обращением следует проверить, принадлежит ли человек к категориям, которым предусмотрена помощь, и уточнить полный список документов.