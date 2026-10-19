Доплати для пенсіонерів в Житомирській області можуть стосуватися людей, які мають право на державну соціальну допомогу на догляд.

Доплати для пенсіонерів в Житомирській області не є окремою регіональною програмою: оформлення такої підтримки відбувається за загальними правилами, які діють в Україні.

З 1 липня 2025 року призначенням і виплатою цієї допомоги займається Пенсійний фонд України. Підтримку надають окремим категоріям громадян, які через стан здоров’я або життєві обставини потребують стороннього догляду.

Хто може отримати допомогу

Право на виплату мають, зокрема, люди з інвалідністю I групи, які відповідають установленим вимогам. Також допомогу можуть призначити одиноким людям з інвалідністю II або III групи, якщо лікарсько-консультативна комісія підтвердила потребу в постійному сторонньому догляді.

Окремі умови передбачені для одиноких малозабезпечених пенсіонерів, які потребують такого догляду за висновком ЛКК. Подати заяву також можуть одинокі люди віком від 80 років, якщо медична комісія підтвердила необхідність постійної допомоги.

Для частини заявників враховують середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців або два квартали. Він не повинен перевищувати прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Водночас для деяких категорій, зокрема людей з інвалідністю I групи, передбачені винятки.

Які документи потрібно підготувати

Для оформлення знадобляться заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків. За потреби додають декларацію про доходи, висновок лікарсько-консультативної комісії, а для окремих випадків — рішення суду про недієздатність і документ про призначення опікуна.

Доплати для пенсіонерів в Житомирській області можна оформити через територіальний сервісний центр Пенсійного фонду або ЦНАП. Документи також приймають онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ, застосунок «Дія» за наявності необхідного електронного підпису, а також поштою.

Перед зверненням варто перевірити, чи належить людина до категорій, яким передбачена допомога, та уточнити повний перелік документів.