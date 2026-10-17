Денежная помощь в Хмельницкой области доступна родителям детей, которые в 2026 году идут в первый класс.

Денежная помощь в Хмельницкой области предусмотрена государственной программой «Упаковка школьника» и составляет 5000 гривен на каждого ребенка.

Прием заявлений на выплату продолжается. Подать документы можно до 1 ноября 2026 года , поэтому семьям будущих первоклассников следует учесть установленный срок, сообщает ПФУ.

На что можно потратить 5000 гривен

Программа призвана помочь родителям подготовить детей к началу учебы. Вырученные средства можно направить на приобретение вещей, необходимых для школы.

В частности, выплату разрешено использовать на:

школьную одежду и обувь;

канцелярские принадлежности;

книги;

другие товары, необходимые для обучения.

Помощь является одноразовой. Ее размер составляет 5000 гривен на одного первоклассника.









Как получить государственную выплату

Денежная помощь в Хмельницкой области предоставляется в рамках общеукраинской программы поддержки семей, дети которых начинают школьное обучение. Чтобы воспользоваться этой возможностью, родителям необходимо подать заявление в установленном порядке.

Информацию об оформлении выплаты, требованиях к заявителям и необходимых документах опубликовал «33 канал». Ознакомиться с деталями можно по ссылке .

Денежная помощь в Хмельницкой области может частично возместить расходы на подготовку первоклассника к учебному году. Важно не пропустить конечную дату приема заявлений – 1 ноября 2026 года.