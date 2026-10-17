Грошова допомога в Хмельницькій області доступна батькам дітей, які у 2026 році йдуть до першого класу.

Грошова допомога в Хмельницькій області передбачена державною програмою «Пакунок школяра» та становить 5000 гривень на кожну дитину.

Прийом заяв на виплату триває. Подати документи можна до 1 листопада 2026 року, тому родинам майбутніх першокласників варто врахувати встановлений термін, повідомляє ПФУ.

На що можна витратити 5000 гривень

Програма покликана допомогти батькам підготувати дітей до початку навчання. Отримані кошти можна спрямувати на придбання речей, необхідних для школи.

Зокрема, виплату дозволено використати на:

шкільний одяг і взуття;

канцелярське приладдя;

книжки;

інші товари, потрібні для навчання.

Допомога є одноразовою. Її розмір становить 5000 гривень на одного першокласника.









Як отримати державну виплату

Грошова допомога в Хмельницькій області надається в межах загальноукраїнської програми підтримки сімей, діти яких починають шкільне навчання. Щоб скористатися цією можливістю, батькам потрібно подати заяву у встановленому порядку.

Інформацію про оформлення виплати, вимоги до заявників та необхідні документи опублікував «33 канал». Ознайомитися з деталями можна за посиланням.

Грошова допомога в Хмельницькій області може частково покрити витрати на підготовку першокласника до навчального року. Важливо не пропустити кінцеву дату прийому заяв — 1 листопада 2026 року.