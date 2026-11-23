Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 24 по 30 ноября показывает резкое похолодание в конце периода: если в начале недели днем будет до +8°, то ближе к понедельнику термометры опустятся до -1° днем и -3° ночью.

Предыдущий недельный прогноз погоды для Одесчины уже предупреждал о похолодании, а новый прогноз на 24-30 ноября показывает, что холодная волна усилится еще больше: максимальная температура в течение недели упадет с +8° до -1°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Одесской области будут колебаться от +8° до -1°.

Во вторник, 24 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +6° днем, а ночью похолодает до +3°. Осадков не прогнозируют.

В среду, 25 ноября, небо будет малооблачным. Днем термометры покажут +6°, ночью — +3°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 26 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Это будет самый теплый день недели — воздух прогреется до +8° днем, ночью же удержится +3°. Без осадков.

В пятницу, 27 ноября, небо будет облачным. Днем и ночью температура удержится на отметке +8°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 28 ноября, прогнозируют облачность с прояснениями. Столбики термометров опустятся до +2° днем и +2° ночью. Без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, также ожидается облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется лишь до +1°, а ночью похолодает до -2°. Осадков не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, небо будет малооблачным. Это самый холодный день недели: днем термометры покажут -1°, ночью — -3°. Без осадков.

Итак, теплее всего в Одесской области будет в четверг, 26 ноября, когда днем воздух прогреется до +8°. Холоднее всего ожидается в понедельник, 30 ноября, — лишь -1° днем и -3° ночью. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, 25 ноября, и в пятницу, 27 ноября.

Из-за резкого перепада температур — до 9° за неделю — стоит заблаговременно позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками, 25 и 27 ноября, не лишним будет зонт, а водителям стоит быть осторожнее на дороге из-за вероятной скользкости.

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