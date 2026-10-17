Денежная помощь в Днепропетровской области доступна внутренне перемещенным лицам и жителям пострадавших от войны общин, желающих начать или возобновить собственное дело.

Денежная помощь в Днепропетровской области может достигать 2600 долларов США в гривневом эквиваленте в рамках программы поддержки микробизнеса.

Инициативу реализуют общественная организация Центр занятости Свободных людей совместно с международной гуманитарной организацией Mercy Corps. Она призвана помочь людям, чей бизнес пострадал из-за войны войны, а также тем, кто планирует развивать предпринимательскую деятельность.

Кто может претендовать на финансирование

Подать заявку могут две категории участников:

внутренне перемещенные лица, проживающие в определенных программой регионах;

местные жители, зарегистрированные и фактически проживающие в общинах, где велись боевые действия согласно установленному перечню.

Программа работает в Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Одесской областях, а также в Киеве. Участие возможно на подконтрольных Украине территориях, кроме районов активных боевых действий, ограниченного доступа или высоких рисков безопасности.

На что можно потратить средства

Денежная помощь в Днепропетровской области предназначена для приобретения оборудования, инструментов и техники, необходимых для работы. Финансирование можно направить на запуск нового микробизнеса, восстановление упущенных возможностей или расширение существующего дела.

При отборе будут оцениваться обоснованность запроса, реалистичность бизнес-идеи, опыт заявителя, понимание рынка и потенциальных клиентов. Также будут учитываться социальная или финансовая уязвимость человека.

Как подать заявку

Денежная помощь в Днепропетровской области предоставляется по результатам конкурсного отбора. Для участия нужно сначала зарегистрироваться на официальном сайте Mercy Corps, а затем ознакомиться с условиями подачи заявки.

Детали программы опубликованы на сайте «Советы ВПЛ» . С вопросами по участию можно обратиться в ОО «Центр занятости Свободных людей» по телефону +38 (097) 460 10 48 .