Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 23 по 29 ноября обещает резкое похолодание: если в начале недели днем будет до +4°, то уже в субботу, 28 ноября, максимум опустится до -3°, а ночью ожидается до -7°. Большинство дней недели синоптики прогнозируют возможные осадки.

Предыдущий недельный прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о нестабильности, и новая неделя подтверждает эту тенденцию: с 23 по 29 ноября Харьковскую область накроет настоящая зима — максимальная дневная температура упадет с +4° до -3°, а ночью синоптики прогнозируют морозы до -7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем температура будет колебаться от +4° до -3°, а ночью - от +2° до -7°. Большинство дней недели будут сопровождаться осадками.

В понедельник, 23 ноября, воздух прогреется до +4°, а ночью термометры покажут -1°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, днем удержится та же отметка +4°, а ночью потеплеет до +2°. Осадки также возможны.

В среду, 25 ноября, столбики термометров опустятся до -1° днем и -1° ночью. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В четверг, 26 ноября, днем температура останется на отметке -1°, а ночью похолодает до -3°. Возможные осадки сохранятся.

В пятницу, 27 ноября, днем ожидается -2°, а ночью - такая же -2°. Синоптики прогнозируют осадки.

В субботу, 28 ноября, днем похолодает до -3° - это будет самый холодный день недели, а ночью мороз усилится до -7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков в этот день не прогнозируют.

В воскресенье, 29 ноября, днем удержится -3°, а ночью - такая же отметка. Синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет понедельник, 23 ноября, с максимумом +4°, а самым холодным - суббота, 28 ноября, когда днем будет -3°, а ночью -7°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье, и только суббота обещает быть без осадков.

Из-за стремительного похолодания и возможных осадков жителям Харьковской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с осадками лучше иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги, а ночью, когда морозы будут достигать -7°, стоит утеплить окна и двери и позаботиться о дополнительном отоплении в помещениях.

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