Грошова допомога в Дніпропетровській області доступна внутрішньо переміщеним особам і жителям постраждалих від війни громад, які хочуть започаткувати або відновити власну справу.

Грошова допомога в Дніпропетровській області може сягати 2600 доларів США у гривневому еквіваленті в межах програми підтримки мікробізнесу.

Ініціативу реалізують громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» спільно з міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps. Вона покликана допомогти людям, чий бізнес постраждав через війну, а також тим, хто планує розвивати підприємницьку діяльність.

Хто може претендувати на фінансування

Подати заявку можуть дві категорії учасників:

внутрішньо переміщені особи, які проживають у визначених програмою регіонах;

місцеві жителі, зареєстровані та фактично проживаючі в громадах, де велися бойові дії, відповідно до встановленого переліку.

Програма діє у Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Одеській областях, а також у Києві. Участь можлива на підконтрольних Україні територіях, крім районів активних бойових дій, обмеженого доступу або високих безпекових ризиків.

На що дозволено витратити кошти

Грошова допомога в Дніпропетровській області призначена для придбання обладнання, інструментів і техніки, необхідних для роботи. Фінансування можна спрямувати на запуск нового мікробізнесу, відновлення втрачених можливостей або розширення вже наявної справи.

Під час відбору оцінюватимуть обґрунтованість запиту, реалістичність бізнес-ідеї, досвід заявника, розуміння ринку та потенційних клієнтів. Також враховуватимуть соціальну або фінансову вразливість людини.

Як подати заявку

Грошова допомога в Дніпропетровській області надається за результатами конкурсного відбору. Для участі потрібно спочатку зареєструватися на офіційному сайті Mercy Corps, а потім ознайомитися з умовами подання заявки.

Деталі програми опубліковані на сайті «Ради ВПО». З питаннями щодо участі можна звернутися до ГО «Центр зайнятості Вільних людей» за телефоном +38 (097) 460 10 48.